Российский подросток изнасиловал и ограбил пожилую женщину-инвалида

В Волгограде полицейские задержали 15-летнего подростка, который изнасиловал и ограбил 57-летнюю женщину-инвалида. Об этом в среду, 24 марта, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

20 марта на пенсионерку во время прогулки напал подросток. Он ударил ее несколько раз, затем изнасиловал и украл мобильный телефон, после чего скрылся. Его вычислили с помощью камер видеонаблюдения.

Уточняется, что подозреваемый ранее совершал кражи. Кроме того, он недавно освободился из мест лишения свободы.

28 февраля сообщалось, что в Уфе школьника заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки в подъезде дома. Девятиклассник поймал девочку из другой школы в подъезде ее собственного дома и надругался над ней. Школьница несколько недель скрывала случившееся от близких, но потом все же рассказала обо всем матери. Та написала заявление в полицию.