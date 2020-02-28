Российский подросток изнасиловал 13-летнюю школьницу в подъезде

В Уфе 15-летнего школьника заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки в подъезде дома. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает UfacityNews.ru.

По данным источника издания, инцидент произошел 20 января. Девятиклассник поймал девочку из другой школы в подъезде ее собственного дома и надругался над ней. Школьница несколько недель скрывала случившееся от близких, но потом все же рассказала о преступлении матери. Та написала заявление в полицию.

Подростка задержали, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в городском округе Сергиев Посад четверо подростков изнасиловали 14-летнюю школьницу. Свое преступление приятели снимали на видео.

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