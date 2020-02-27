Француза отправили в колонию за изнасилование московской школьницы

В Москве суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима француза, обвиняемого в изнасиловании школьницы. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает ТАСС.

Басманный суд признал гражданина Франции Сежурне виновным в изнасиловании и насильственных действиях в отношении девочки, которой не исполнилось и 14 лет. Вместе с ним по делу проходит россиянка Светлана Наумова — ее приговорили к 12,5 годам колонии общего режима.

Как установил суд, Наумова приводила девочку в квартиру к Сежурне в центре Москвы, и тот заставлял ее раздеваться, фотографировал, а затем насиловал. За это француз платил обеим деньги. Ни один из фигурантов дела не признал вину в совершении преступления, их адвокаты заявили о намерении обжаловать приговор.

Ранее сообщалось, что в городском округе Сергиев Посад четверо подростков изнасиловали 14-летнюю школьницу. Свое преступление приятели снимали на видео.

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