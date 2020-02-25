Признанный виновным в сексуальном насилии Вайнштейн попал в больницу

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, признанный виновным в сексуальном насилии, попал в больницу. Об этом сообщает издание Variety.

После того как 24 февраля жюри присяжных в суде Манхэттена признало, что кинематографист виновен в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени, он должен был отправиться в тюрьму для ожидания приговора. Однако после суда Вайнштейн пожаловался на боли в груди, в связи с чем его доставили в госпиталь Bellevue.

Адвокат Донна Ротунно призвала судью оставить ее клиента на свободе, заявив, что недавно продюсер перенес неудачную операцию на спине. Кроме того, Ротунно рассказала, что ему необходимы инъекции, чтобы не ослепнуть. Ранее Вайнштейн регулярно появлялся на публике с тростью из-за своих давних проблем со спиной.

Обвинения в адрес продюсера впервые прозвучали в конце 2017 года со страниц The New York Times. Издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных, пострадавших за последние 30 лет. Позднее свои истории рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

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