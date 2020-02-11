Жертва изнасилования Вайнштейном призналась в «лучшем оргазме» от секса с ним

Джессика Манн, обвинившая Харви Вайнштейна в изнасиловании, в период отношений с продюсером признавалась в «лучшем оргазме из пережитых», испытанном во время секса с ним. Об этом бывшая подруга предполагаемой жертвы бразильская актриса Талита Майа заявила в суде, передает New York Post.

Майа выступила на процессе в качестве свидетеля со стороны защиты. По ее словам, Манн в беседах с ней также называла Вайнштейна своей родственной душой. Ранее в суде Манн заявила, что после секса соврала Вайнштейну о «лучшем оргазме из пережитых», чтобы поскорее уйти от него.

По показаниям 34-летней Джессики Манн Вайнштейна обвинили в изнасиловании, принуждении к оральному сексу и домогательствах. Они несколько лет находились в отношениях. По словам Манн, Вайнштейн изнасиловал ее дважды. Суд над продюсером проходит в Нью-Йорке.

С октября 2017 года несколько десятков женщин, работающих в киноиндустрии, обвинили Вайнштейна в домогательствах и сексуальном насилии.

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