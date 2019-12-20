Харви Вайнштейн пытался склонить к сексу 16-летнюю модель

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна вновь обвинили в домогательствах. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Бывшая модель Кайя Сокола (Kaja Sokola) подала иск против кинематографиста и его компании Miramax. По ее словам, в 2002 году она хотела стать актрисой, поэтому договорилась с Вайнштейном о деловом обеде, на котором собиралась обсудить свои карьерные возможности. Сокола утверждает, что продюсер отвез ее к себе домой, а затем «настойчиво и угрожающе» пытался склонить к сексу.

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Она заявила, что в квартире он потребовал, чтобы она разделась и потрогала себя. После этого он снял брюки и попросил 16-летнюю модель потрогать его гениталии, пока он сам прикасался к ее груди.

Ранее Сокола участвовала в групповом иске против бывшего голливудского магната. 12 декабря стало известно, что Вайнштейн и правление его обанкротившейся киностудии урегулировали вне суда конфликты более чем с 30 предполагаемыми жертвами. Всего обвинителям выплатят 25 миллионов долларов. Бывшая модель отметила, что не готова идти на перемирие, добавив, что хочет добиться справедливости. Сокола также призналась, что не может стереть боль, которую ей принесла встреча с Вайнштейном 17 лет назад.

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