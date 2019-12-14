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Роман Полански обвинил Харви Вайнштейна в травле

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Роман Полански
Роман Полански

Режиссер Роман Полански обвинил голливудского продюсера Харви Вайнштейна в травле. Об этом сообщает Paris Match.

По словам режиссера, один из сотрудников пресс-службы Вайнштейна был первым, кто назвал его «насильником детей». Он добавил, что именно кинопродюсер способствовал тому, что обвинения в изнасиловании вновь всплыли на поверхность для того, чтобы уменьшить шансы его киноленты «Пианист» получить премию «Оскар».

«Вайнштейн, чтобы предотвратить мою победу на вручении премии американской киноакадемии, запустил кампанию. Именно он раскопал то старое дело с Самантой [Геймер]. Тому минуло 26 лет, и оно никого не интересовало. Парадокс в том, что я все-таки получил "Оскара" как лучший режиссер», — сказал Полански.

86-летний режиссер Роман Полански является обладателем нескольких десятков наград. Ранее его обвиняли в изнасиловании. В 1977 году жертвой якобы стала Саманта Геймер. По данным прокуроров, он дал 13-летней американке шампанское и наркотики, после чего принудил к сексу. Кинематографист вину признал и в рамках сделки с судом согласился на психиатрическое обследование, однако бежал в Европу, узнав, что судья может отменить договоренность и отправить его в тюрьму на длительный срок.

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