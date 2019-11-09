Актриса обвинила Романа Полански в изнасиловании

Французская актриса и фотограф Валентин Монье обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании, якобы произошедшем в 1975 году. Ее историю опубликовала газета Le Parisien.

По ее словам, инцидент произошел, когда она отдыхала на горнолыжном курорте в Швейцарии, где также находился и режиссер. Друзья познакомили 18-летнюю Монье с Полански, и на следующий день, когда они оказались вдвоем на подъемнике, он спросил ее о готовности к физической близости. Девушка ответила отказом, но продолжила с ним общение. Вечером того же дня они пошли в ресторан, затем вернулись в хижину, которую снимала компания друзей, после чего режиссер якобы изнасиловал Монье.

Желание заявить об этом спустя 44 года она поясняет новостями о выходе нового фильма режиссера «Офицер и шпион», рассказывающем о самом громком судебном процессе в истории Франции — «деле Дрейфуса».

Она отметила, что подать заявление в полицию на следующий же день, как советовал один из знакомых Полански, у которого она находилась после инцидента, ей помешал страх. Газета также связалась с этим знакомым: он заявил о готовности дать показания, если дело дойдет до суда.

86-летний режиссер Роман Полански является обладателем нескольких десятков наград. Ранее его уже обвиняли в изнасиловании. В 1977 году жертвой якобы стала Саманта Геймер. По данным прокуроров, он дал 13-летней американке шампанское и наркотики, после чего принудил к сексу. Кинематографист вину признал и в рамках сделки с судом согласился на психиатрическое обследование, однако бежал в Европу, узнав, что судья может отменить договоренность и отправить его в тюрьму на длительный срок.

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