Роман Полански потребовал восстановить его в Американской киноакадемии

Польско-французский режиссер Роман Полански, обвиняемый в в изнасиловании, совращении несовершеннолетних и домогательствах, подал иск в суд против Американской киноакадемии и потребовал восстановить свое членство в организации. Об этом сообщает Associated Press.

В заявлении кинематографиста указано, что академия нарушила собственные правила при его исключении.

«Его выкинули письмом без подписи», — пояснил журналистам адвокат Полански Харланд Браун. Он добавил, что сторона режиссера намерена добиваться честного и беспристрастного рассмотрения дела.

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