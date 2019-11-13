Феминистки сорвали премьеру фильма Романа Полански

Rassemblement de militantes féministes à l’avant-première parisienne de « J’accuse » : « Polanski violeur, cinémas coupables, public complice » pic.twitter.com/6nMFkr02EB — Romain Jeanticou (@romainjeanticou) 12 ноября 2019 г.

В Париже феминистки сорвали предпоказ нового фильма режиссера Романа Полански «Офицер и шпион». Об этом сообщает France Info.

Отмечается, что около 40 активисток заблокировали вход в кинотеатр, развернули плакаты и призывали бойкотировать картину режиссера.

Ранее французская актриса и фотограф Валентин Монье обвинила Полански в изнасиловании, якобы произошедшем в 1975 году. По ее словам, инцидент произошел, когда она отдыхала на горнолыжном курорте в Швейцарии, где также находился и режиссер. Когда они оказались вдвоем на подъемнике, он спросил ее о готовности к физической близости. Девушка ответила отказом, но продолжила с ним общение. Вечером того же дня они пошли в ресторан, затем вернулись в хижину, которую снимала компания друзей, после чего режиссер якобы изнасиловал Монье.

Ранее Полански уже обвиняли в изнасиловании. В 1977 году жертвой якобы стала Саманта Геймер. По данным прокуроров, он дал 13-летней американке шампанское и наркотики, после чего принудил к сексу. Кинематографист вину признал и в рамках сделки с судом согласился на психиатрическое обследование, однако бежал в Европу, узнав, что судья может отменить договоренность и отправить его в тюрьму на длительный срок.

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