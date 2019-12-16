Вайнштейн потребовал помнить о его вкладе в карьеру женщин

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн потребовал помнить о вкладе, который он внес в карьеру женщин, обвинивших его в домогательствах. Об этом сообщает Page Six.

Кинематографист пожаловался, что теперь чувствует, будто о нем все забыли, а его работу обесценили. «Я создал больше фильмов, срежиссированных женщинами и с участием женщин, чем любой другой человек. И я говорю о том, что было 30 лет назад. Я не говорю о настоящем времени, когда это стало модно. Я начал делать это первым!» — подчеркнул Вайнштейн.

Он также вспомнил о Гвинет Пэлтроу, которая заявляла о неподобающем поведении с его стороны. «В 2003 году Гвинет Пэлтроу получила 10 миллионов долларов на фильм "Вид сверху лучше". Она была самой высокооплачиваемой актрисой в независимом кино. Она получала больше любого мужчины», — рассказал продюсер. Он пояснил, что именно компания Miramax, сооснователем которой он являлся, выделила звезде такую большую сумму денег.

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Вайнштейн отметил, что компания занималась вопросами благотворительности, а также снимала картины с остросоциальной тематикой. Он напомнил, что построил целую империю, и подчеркнул, что всего добился сам.

Харви Вайнштейн — сооснователь и бывший сопредседатель кинокомпаний Miramax и Weinstein Co. В мае 2018-го он сдался полиции и был отпущен на свободу под залог в миллион долларов. Об изнасиловании продюсером рассказывали по меньшей мере восемь женщин, более 80 заявили о сексуальных домогательствах с его стороны.

12 декабря стало известно, что Вайнштейн и правление его обанкротившейся киностудии урегулировали вне суда конфликты более чем с 30 предполагаемыми жертвами. Всего обвинителям выплатят 25 миллионов долларов. 18 из них разделят 6,2 миллиона, остальные 18,5 миллиона достанутся истцам, подавшим групповой иск. Предполагаемые жертвы продюсера согласились взять у него деньги и отказаться от обвинений в домогательствах или изнасилованиях в его адрес.

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