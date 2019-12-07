Хромающего Вайнштейна под руки вывели из суда

Хромающего продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в многочисленных домогательствах и изнасилованиях, вывели с судебного заседания, держа под руки. Видеозапись произошедшего опубликовал TMZ.

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Отмечается, что у бывшего голливудского магната начались проблемы со спиной. Адвокат Вайнштейна Донна Ротунно заявила, что ее подзащитный испытывает серьезные боли и его состояние ухудшается.

В суде, на котором был Вайнштейн, рассматривался вопрос о повышении суммы залога за пребывание продюсера на свободе — тот якобы нарушил правила освобождения.

Харви Вайнштейн — сооснователь и бывший сопредседатель кинокомпаний Miramax и Weinstein Co. В мае 2018-го он сдался полиции и был отпущен на свободу под залог в миллион долларов. Об изнасиловании продюсером рассказывали по меньшей мере восемь женщин, более 80 заявили о сексуальных домогательствах с его стороны.

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