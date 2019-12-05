Шарлиз Терон отреагировала на слова Харви Вайнштейна об их интимной связи

Американская актриса и модель Шарлиз Терон опровергла слова продюсера Харви Вайнштейна, который утверждал, что между ними была интимная связь. Об этом сообщает The New York Times.

«Сталкивать женщин между собой? Он был действительно хорош в этом», — рассказала Терон. По ее словам, кинематографист рассказывал другим актрисам, что она и Рене Зеллвегер якобы занимались с ним сексом ради получения работы. Терон добавила, что продюсер говорил это, чтобы настроить женщин в индустрии друг против друга.

Харви Вайнштейн — сооснователь и бывший сопредседатель кинокомпаний Miramax и Weinstein Co. В мае 2018-го продюсер сдался полиции Нью-Йорка и был отпущен на свободу под залог в миллион долларов. Об изнасиловании Вайнштейном рассказывали по меньшей мере восемь женщин, более 80 сообщали о сексуальных домогательствах. Продюсер своей вины не признает.

В октябре кинематографист появился в нью-йоркском баре Downtime во время стендап-вечера. Там на него накричала посетительница, а выступавшая на сцене девушка пошутила по поводу «слона в комнате».

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