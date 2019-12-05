Культура
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Россия отреагировала на введение новых санкций
Росгвардеец заработал миллионы на продаже воображаемых квартир
Украине спрогнозировали уничтожение
Двухметровый пассажир утихомирил захотевшего покинуть самолет на лету попутчика
Клишина назвала ситуацию вокруг российского спорта «самой тяжелой за все время»
Главная сделка года станет крупнейшей в истории
В России нашли школу с одной ученицей и одной учительницей
Донбасс обвинил Украину в подмене понятий об особом статусе
Зарядка для телефона сожгла три дома
Виктор Бут рассказал о тайной организации педофилов в США
Новости партнеров

Шарлиз Терон отреагировала на слова Харви Вайнштейна об их интимной связи

Перейти в «Мою Ленту»
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон

Американская актриса и модель Шарлиз Терон опровергла слова продюсера Харви Вайнштейна, который утверждал, что между ними была интимная связь. Об этом сообщает The New York Times.

«Сталкивать женщин между собой? Он был действительно хорош в этом», — рассказала Терон. По ее словам, кинематографист рассказывал другим актрисам, что она и Рене Зеллвегер якобы занимались с ним сексом ради получения работы. Терон добавила, что продюсер говорил это, чтобы настроить женщин в индустрии друг против друга.

Харви Вайнштейн — сооснователь и бывший сопредседатель кинокомпаний Miramax и Weinstein Co. В мае 2018-го продюсер сдался полиции Нью-Йорка и был отпущен на свободу под залог в миллион долларов. Об изнасиловании Вайнштейном рассказывали по меньшей мере восемь женщин, более 80 сообщали о сексуальных домогательствах. Продюсер своей вины не признает.

В октябре кинематографист появился в нью-йоркском баре Downtime во время стендап-вечера. Там на него накричала посетительница, а выступавшая на сцене девушка пошутила по поводу «слона в комнате».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Charlize Theron on ‘Bombshell,’ Fox News and Harvey Weinstein
Шарлиз Терон отреагировала на слухи о романе с Брэдом Питтом
Шарлиз Терон решила растить сына как девочку
Иранское телевидение закрасило декольте выступавшей на «Оскаре» Шарлиз Терон
Другие материалы рубрики
КультураПартнерский материал

Да будет свет

Два гения поссорились из-за лампочки. Их война изменила весь ХХ век
17:23Сегодня

Поющая про «зазнавшихся хохлов» российская группа собралась выступать на Украине

16:29Сегодня

В Госдуме решили отказаться от избыточного возрастного ценза на книги и фильмы

15:43Сегодня

Посетитель концерта «Ленинграда» отсудил компенсацию за мат Шнурова

Культура00:03Сегодня

Суровая правда

Враги народа, тайна Транссиба и катастрофа на Земле — 12 лучших детских книг зимы
15:15Сегодня

Тарантино выбрал новый лучший фильм года

14:22Сегодня

Названы любимые новогодние фильмы россиян

12:15Сегодня

Певцов обвинил «Вечерний Ургант» в цензуре

Культура00:16 4 декабря

Супергерои и котики

История комиксов, заметки порнозвезды и страхи советских людей — лучшие книги Non/fiction
11:58Сегодня

В Национальной портретной галерее Лондона увековечили обнаженного рэпера

10:04Сегодня

Россиян заинтересовала «История русского секса»

20:35 4 декабря

Актер Евгений Миронов поддержал осужденного за картинки в соцсетях трансгендера

Россия
В России нашли школу с одной ученицей и одной учительницей
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Обнародованы кадры с убитым соратником Басаева
«Часть пациентов просто не доживет»
Из России исчезают жизненно важные импортные лекарства. Что об этом говорят врачи?
В Москве на переходе сбили мать с двумя детьми
«Здесь над такими вещами не смеются»
Они бросили все и посвятили свою жизнь другим людям. Что движет волонтерами в России?
В Совфеде раскритиковали желание Киева отгородиться от Донбасса стеной
Все материалы
Мир
Россия отреагировала на введение новых санкций
Задержание участника антиправительственной демонстрации в Анкаре«Мы не будем спрашивать разрешения»
Эрдоган дружит с Россией, но теряет поддержку в Турции. За 18 лет к нему накопилось много претензий
Виктор Бут рассказал о тайной организации педофилов в США
Зелимхан ХангошвилиГермания вышлет двух российских дипломатов
Россию подозревают в убийстве сторонника Басаева. Это грозит новыми санкциями
Французы сожгли чучело Макрона и подрались с полицией из-за пенсионной реформы
«Молчание убивает»
Француженки все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Власти и полиция бездействуют
США пообещали пять миллионов долларов за помощь в поимке российского хакера
Все материалы
Бывший СССР
Украине спрогнозировали уничтожение
Мутация ценностей
Армянская церковь теряет поддержку властей и уважение верующих. Все из-за богатых священников
Донбасс обвинил Украину в подмене понятий об особом статусе
«Не для того они кровь проливали»
Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы
В Верховной Раде призвали возобновить авиасообщение с Россией
«Это обыкновенная месть»
В Латвии запретили учиться на русском. Почему это называют исторической справедливостью?
Организатор покушения на Бабченко захотел из Израиля дать показания на Порошенко
Все материалы
Экономика
Выявлен главный тормоз российской экономики
То ли еще будет
Распад Европы, крах доллара и господство России — безумный прогноз на 2020 год
Путин принял решение по «Силе Сибири-2»
Россия и Китай запустили «Силу Сибири»
Газопровод стоимостью более триллиона рублей меняет расклад сил на мировом рынке газа
Белоруссия захотела «выкрутиться» без российских денег
Технологии будущего
Основатель компании по переработке отходов — о бизнесе и экологических проблемах
Строительство «Северного потока-2» ускорилось
Все материалы
Силовые структуры
Названа возможная причина стрельбы в Перми
«Он завел мальчика в алтарь и заставил оголиться»
Российский священник годами совращал детей в своем храме. Его считали чудотворцем
Тюремщики объявили войну одному из главных авторитетов Дальнего Востока
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российские полицейские трое суток избивали очевидца убийства
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
Российские сектанты истязали детей. Изгнание бесов закончилось убийством мальчика
Российский полицейский застрелил мужчину
Все материалы
Наука и техника
Зарядка для телефона сожгла три дома
«Он был типичным самодуром»
Нелепое правление и мучительная смерть Павла I — самого странного императора России
В России показали раскрытый ядерный чемоданчик
«У него больше власти, чем у кого-либо»
Он создал величайшие устройства Apple. И ушел из компании спустя 27 лет
Назван способ «зарезать» российскую космонавтику
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Nokia выпустила телевизор
Все материалы
Спорт
Клишина назвала ситуацию вокруг российского спорта «самой тяжелой за все время»
Алина Загитова«Все понимают, что у наших не выиграть»
Трусова, Косторная или Загитова? Главные интриги финала Гран-при
Стало известно о ситуации внутри сраженного инфекцией российского клуба
Адриан Сан-Мигель дель Кастильо«Мы выпустили замерзшего голкипера»
Осечка «Сити», новая победа Моуринью и железный характер «Лестера» — главные события тура АПЛ
МОК признал решающую роль WADA в вопросе о судьбе России
Василий Соломин«Не выиграет чемпионат — посадим!»
Он стал первым советским чемпионом мира по боксу. За что спортсмен получил 10 лет колонии?
Усик поссорился с оскорбившим его «шкетом» и пообещал поймать его
Все материалы
Культура
Поющая про «зазнавшихся хохлов» российская группа собралась выступать на Украине
Партнерский материал
Да будет свет
Два гения поссорились из-за лампочки. Их война изменила весь ХХ век
В Госдуме решили отказаться от избыточного возрастного ценза на книги и фильмы
Суровая правда
Враги народа, тайна Транссиба и катастрофа на Земле — 12 лучших детских книг зимы
Посетитель концерта «Ленинграда» отсудил компенсацию за мат Шнурова
Супергерои и котики
История комиксов, заметки порнозвезды и страхи советских людей — лучшие книги Non/fiction
Тарантино выбрал новый лучший фильм года
Все материалы
Интернет и СМИ
Президент Украины впервые попал на обложку Time
«Страшно спать в пустой комнате»
Это телешоу показало, что одиночки — тоже люди. И сделало их настоящими знаменитостями
Незаметный взлом компьютеров поставил под угрозу устройства по всему миру
Военное положение
В интернете наступила новая эра. Теперь абсолютно каждый находится под угрозой
Гузеева отговорила девушек «давать за форель на первом свидании»
«Это была победа»
Советский журнал под видом пропаганды говорил на запретные темы. Молодежь была в восторге
Дмитрий Киселев увидел противоречие между РПЦ и Богом
Все материалы
Ценности
Окрашивание волос оказалось причиной возникновения рака
«Мы все хотим любви»
Откровения знаменитых на весь мир женщин в новом календаре Pirelli
Женщина накрутила волосы на батарею и прославилась в сети
Рука об руку
Как появилось древнейшее украшение в истории и почему оно популярно до сих пор
Застрявшая в турникете женщина с гигантской сумкой озадачила пассажиров метро
Уоллис Симпсон и Эдуард VIII«Звезда вечеринок и мечта всех дам»
Дружба с Гитлером и стыдная любовь к американке: как жил самый стильный британский король
Объявлен главный цвет 2020 года
Все материалы
Путешествия
Двухметровый пассажир утихомирил захотевшего покинуть самолет на лету попутчика
Трущобы по-русски
Когда-то этот город был заполнен мафиози, теперь — мусором. Но туристы хотят сюда попасть
Облизывающий вагон российского поезда пассажир испугал попутчиков
Эпир. Деревня Моливдоскепасти. Свято-патриарший монастырь Моливдоскепасту на границе с АлбаниейБлиже к народу
Древние города и монастыри в горах: неизвестные уголки Греции глазами россиянина
Еще одна страна отменила визы для россиян
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
Богатая пассажирка самолета покичилась деньгами и загнала бортпроводника в угол
Все материалы
Из жизни
Смерть женщины под колесами собственной машины озадачила полицию
«Мы готовы на все, чтобы выжить»
Бедняки истребляют редких животных. Все ради причуд богачей
Королева красоты не вписалась в поворот и погибла
«Долго не могла отпустить русскую жизнь»
История россиянки о жизни в Гамбурге
Беременная женщина отбила своего пса у огромного орла
Джон Эрик УэллсБольшая маленькая ложь
Маляр притворился миллионером и обманул десятки людей. За это его ищут по всему миру
Стоматолог рвал пациентам зубы без их ведома и пошел под суд
Все материалы
Забытые концепты: Lancia Mizar
Как сделать скучную модель Lancia интересной — инструкция от Джованни Микелотти
Смешные ролики ноября
Бегущий по лезвию Теслы, непобедимый Wrangler и кое-что странное
Необычные дверные ручки
Рычаги, кнопочки и откровенная бутафория вместо «рукопожатия»
Чем вдохновлялись авторы Tesla Cybertruck?
Все идейные предшественники пикапа Tesla: Очень Серьезное Расследование «Мотора»
В России завершились продажи флагманского седана Geely
У «АвтоВАЗа» появился робот для открывания дверей
Американцы пересекли США со средней скоростью более 160 км/ч
Все материалы
Дом
Росгвардеец заработал миллионы на продаже воображаемых квартир
«Главное — есть где помыться и доширак заварить»
Эти квартиры ничтожно малы. Почему россияне готовы их покупать?
В России любителям мяса отказали в аренде квартиры
Все там были
Фарцовщики, агенты КГБ и элита: тест на знание лучших гостиниц СССР
В России выставили на продажу квартиру с гробами
На карте не значится
Россияне бегут прочь из больших городов. Где они начинают жизнь с нуля?
В России задумали ограничить продажу семейных квартир
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Россия направилась в сторону высокой степени утилизации пластика
В Крыму впервые прошел виртуальный концерт
В Сибири похвалились масштабами дорожного ремонта
В объекты по обработке мусора в России вложили миллиарды рублей
Все материалы