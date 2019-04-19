Культура
 
Последние новости
Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины
Неискушенная в лотереях обладательница выигрышного билета едва не упустила его
Instagram задумал лишить пользователей лайков
Россиянин сел в машину и взорвался
У российского депутата нашли землю площадью в четыре Салехарда
Похороненный на пустыре пес выбрался из могилы и вернулся к хозяевам
Украинских летчиков возмутил отказ суда признать вину России в гибели Ил-76
Лукашенко пообещал «мощнейший ответ» за попытки разделить Белоруссию
Бортпроводники проучили уединившихся в туалете пассажиров
Новости партнеров

Шарлиз Терон решила растить сына как девочку

Перейти в «Мою Ленту»

Американская актриса и модель Шарлиз Терон рассказала, что решила растить своего сына Джексона как девочку. Об этом сообщает Daily Mail.

«Да, я тоже думала, что она мальчик, пока не посмотрела на нее в три года, а она сказала: "Я не мальчик!"» — отметила знаменитость. Она добавила, что теперь у нее две дочери, а ее работа — «любить их и следить за тем, чтобы у них было все, что им нужно».

По словам Терон, такому отношению она научилась благодаря своей матери. Она добавила, что ее дети родились такими, какие они есть, поэтому не родителям решать, кем им быть. Актриса также подчеркнула, что усыновленный Джексон — такая же девочка, как и его сестра Августа.

Осенью 2018 года Шарлиз Терон с детьми сфотографировали в калифорнийском Диснейленде. Ее сын Джексон шел в тельняшке и черном платье с кружевами, оборками и неоновыми оранжевыми лентами. На голове у него был ободок, а его волосы были заплетены в африканские косички.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Charlize Theron: My child I thought was a boy is... a girl!
Роман Брэда Питта и Шарлиз Терон опровергли
Брэд Питт закрутил роман с Шарлиз Терон
Шарлиз Терон отправила сына на улицу в кружевном платье
Другие материалы рубрики
Культура00:0515 апреля
Певица Алла Пугачева во время съемок телевизионного фильма-концерта с режиссером Тоомасом Ласманном, 1978

Мало Аллы?

Забытые клипы и неизвестные записи с корпоративов — такой Пугачеву мало кто видел
12:4817 апреля

Звезда «Игры престолов» рассказала о желании покончить с собой

10:49Сегодня

Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской

06:53Сегодня

Доклад Мюллера о «сговоре» Трампа с Россией стал бестселлером

Культура16:5018 апреля

Колхозный корпоратив

Как «Золотая маска» опускает русский театр до уровня сельского клуба
11:3317 апреля

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

05:20Сегодня

Трампу запретили общаться фразами из «Игры престолов»

22:2918 апреля

Быкова перевезли в Москву

Культура00:0218 апреля

«Водку он пил большими чайными стаканами»

Два Пушкина, три Некрасова, два Пелевина: гид по великим однофамильцам в литературе
09:5416 апреля

Стала известна судьба спасенных из собора Парижской Богоматери реликвий

17:3218 апреля

Кхал Дрого из «Игры престолов» лишился бороды

20:2818 апреля

Бран Старк из «Игры престолов» раскрыл секрет своего жуткого взгляда

Россия
«Хватит делать дураков из сибирских мужиков!»
Комедийный артист вдруг стал серьезным политиком и выиграл выборы. И все это в России
«В течение пяти лет вопрос будет закрыт»
 
«Он подается как чистильщик»
Почему россияне с каждым годом все больше любят Сталина
У российского депутата нашли землю площадью в четыре Салехарда
Россиянин сел в машину и взорвался
Похороненный на пустыре пес выбрался из могилы и вернулся к хозяевам
Песков ответил на вопрос о «персональной химии» между Путиным и Ким Чен Ыном
Все материалы
Мир
«Я не убивала никого. Я чиста»
 
Россия отказалась считаться с аргументами из доклада Мюллера
Аргентина признала преступлением уличные домогательства
Израиль устроил Палестине недельную блокаду ради праздника
Российский реванш
После поражения в холодной войне СССР оставил Ближний Восток. Зачем Россия туда вернулась?
Эквадор ополчился на связанного с Ассанжем бывшего министра
Франция отправит танки и сотни солдат к российской границе
Все материалы
Бывший СССР
Армянский трансгейт
Армяне ополчились на геев после появления трансгендера в парламенте. Зачем он туда пришел?
Лукашенко пообещал «мощнейший ответ» за попытки разделить Белоруссию
Кавказский раскол
Этот кровавый митинг приблизил распад СССР и сделал Россию врагом Грузии
Лукашенко закрыл языковой вопрос в Белоруссии
Украинских летчиков возмутил отказ суда признать вину России в гибели Ил-76
«Мы тебя, сука, зароем!»
Радикалы против Порошенко, страх новой революции и русофобия — репортаж с выборов из Киева
Европа разочаровалась в Зеленском и Порошенко
Все материалы
Экономика
Россия оставила Украину без нефти
Украинцев лишили нефти, газа и угля, а россиян — бюстгальтеров и носков
Назван самый лучший зефир в шоколаде
Россия поссорилась с Казахстаном из-за украинского сахара
Ставка на малых
Как Минфин нашел способ поддержать предпринимателей
Большой куш
Россия годами жила на деньги от нефти. Власти нашли новый способ заработать миллиарды
Эксперты проанализировали двадцать лет развития «Роснефти»
Германия потянула экономику Европы вниз
Все материалы
Силовые структуры
Офицеров ФСБ задержали за вымогательство 65 миллионов
Чекисты требовали биткоины у семьи бывшего директора издательства «Известия»
«Предложил убить нехорошую женщину»
Как главарь банды хакеров заказал убийство российской следовательницы через даркнет
ФСБ задержала главного акционера банка «Югра» за хищение семи миллиардов рублей
Отвечающему за гособоронзаказ высокопоставленному чиновнику разбили голову
В России стало меньше осужденных по экстремистским статьям
В России вынесли рекордное число приговоров за экономические преступления
«Он сказал, что я китаец»
Жертвы нападения Кокорина и Мамаева — о той самой встрече с пьяными футболистами
Все материалы
Наука и техника
Оно живое
Ученые воскресили мертвый мозг. Это изменит представления о смерти
Темная сила
Ученым впервые удалось увидеть черную дыру. Что это даст человечеству?
В мирное время
Неизвестные фотографии отдыхающего Жукова, Буденного и других советских военачальников
V-280 получил возможности F-35
Российский «Цезарь Куников» сломался вблизи Крыма
Названа неожиданная причина ранней смерти
Все материалы
Спорт
Заряжены по полной
Эти гонки привлекают внимание миллионов. У них есть все шансы затмить «Формулу-1»
Появились новые подробности о состоянии побитого Овечкиным хоккеиста
Овечкина разозлило поражение в матче Кубка Стэнли
Авербух поддержал решивших выступать за другую страну спортсменов
Олимпийский чемпион раскритиковал «жирующих на деньги народа» спортсменов
Компания Кокорина и Мамаева побила водителя со словами «Ты знаешь, кто мы?»
Кори Хиггинс«Мечтал ли я об этом? Нет»
Крестный сын Майкла Джордана попал из НБА в Люберцы. И ему там понравилось
Все материалы
Культура
Между Таносом и Горби
Чистки в Косово, черный протест и нарковойны: главные фильмы в программе ММКФ-2019
Психоделика, джаз и экстаз
Пионеры электроники, LSD и утомленный Скриптонит — главные новые альбомы
Колхозный корпоратив
Как «Золотая маска» опускает русский театр до уровня сельского клуба
Шарлиз Терон решила растить сына как девочку
Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской
Доклад Мюллера о «сговоре» Трампа с Россией стал бестселлером
Трампу запретили общаться фразами из «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Трупами и стрельбой меня не напугать»
Илья Варламов о ЖЖ, ненависти к блогерам и «взорванном» театре
«После этого я перестала интересоваться сексом»
Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?
Грязная война
Они выживают в условиях нескончаемого зверства и нищеты. Их снимают лучшие фотографы мира
Парень съел кусок шляпы из-за проигрыша в споре
Молодой участник «Своей игры» выиграл рекордную сумму
В сети раскрыли самые странные занятия в одиночестве
Девушка обнаружила пугающее послание о трупе на дне ящика стола
Все материалы
Ценности
Татьяна Навка и Роман КостомаровЛедяные страсти
Они выходили на публику в черных балахонах. Теперь танцуют стриптиз и сверкают трико
Кайли МиноугВдали от королевы
Самые властные и сексуальные женщины Австралии и Новой Зеландии
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Звездная визажистка показала легкий способ скрыть прыщи
Опубликована фотография Ким Кардашьян в брекетах
«Бредовые» запросы Меган Маркл довели до увольнения ее придворных
Любимый дешевый бренд россиян принялся торговать мусульманской одеждой
Все материалы
Путешествия
Тайна красной планеты
В глубине пустыни построили марсианскую базу. На ней может побывать каждый
Нотр-Дам де Пари в огне
Страшный пожар в соборе Парижской Богоматери: что потеряли Франция и весь мир
Храм мракобесия и разума
Нотр-Дам де Пари восхваляли, ненавидели и пытались уничтожить. Он стал символом Франции
Бортпроводники проучили уединившихся в туалете пассажиров
Назван самый доступный для туристов российский город
Названы самые выгодные месяцы для путешествий
Названы самые равнодушные к пассажирам авиакомпании
Все материалы
Из жизни
Голые и свободные
Снимки самых смелых участников главного фестиваля Америки
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Кристал Хааг (Сандерс)Конец плохой сказки
Насилие заставило американскую девочку сбежать из дома. Она боялась вернуться 20 лет
Мать случайно испекла для дочери непристойный торт и смутила подруг
Собака динго выкрала у родителей годовалого ребенка
Россиянин решил убраться и сжег полтора миллиона рублей
Невеста решила выйти замуж за парализованного возлюбленного вопреки всему
Все материалы
Борьба за трон
Тест самого быстрого серийного Мерседеса на Земле, который сбежал с завода Порше
Лучшие интерьеры 2019 года
Самые крутые автомобильные салоны последних новинок
Собирайся, мы переезжаем!
Как крупные производители суперкаров осваивали среднемоторную схему
Новый Mercedes GLS во всех подробностях
Все, что нужно знать о флагманском внедорожнике нового поколения
Toyota инвестирует в беспилотники Uber миллионы долларов
Alibaba научит автомобили заказывать еду
Новый Subaru Outback получил турбомотор и большой планшет
Все материалы
Дом
Страшные сказки
Архитекторы показали будущее человечества. И оно пугает
Партнерский материал
Точка силы
В этом месте Москвы всегда жили самые могущественные люди. Что там происходит сейчас
Давай, авария
Почему в Москве все еще продают дешевые квартиры и в чем подвох
Ипотека в России сократилась и подорожала
У Зеленского нашли тайную квартиру в Киеве
В Госдуме предложили субсидировать ипотеку на вторичное жилье
В России упали цены на посуточную аренду
Все материалы