Шарлиз Терон решила растить сына как девочку

Американская актриса и модель Шарлиз Терон рассказала, что решила растить своего сына Джексона как девочку. Об этом сообщает Daily Mail.

«Да, я тоже думала, что она мальчик, пока не посмотрела на нее в три года, а она сказала: "Я не мальчик!"» — отметила знаменитость. Она добавила, что теперь у нее две дочери, а ее работа — «любить их и следить за тем, чтобы у них было все, что им нужно».

По словам Терон, такому отношению она научилась благодаря своей матери. Она добавила, что ее дети родились такими, какие они есть, поэтому не родителям решать, кем им быть. Актриса также подчеркнула, что усыновленный Джексон — такая же девочка, как и его сестра Августа.

Осенью 2018 года Шарлиз Терон с детьми сфотографировали в калифорнийском Диснейленде. Ее сын Джексон шел в тельняшке и черном платье с кружевами, оборками и неоновыми оранжевыми лентами. На голове у него был ободок, а его волосы были заплетены в африканские косички.

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