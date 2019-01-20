Брэд Питт закрутил роман с Шарлиз Терон

Голливудский актер и продюсер Брэд Питт начал встречаться с коллегой по киноиндустрии Шарлиз Терон. Об этом пишет The Sun.

По информации издания, их отношения начались на Рождество, причем познакомил актеров бывший партнер актрисы Шон Пенн. Пара уже появилась вместе на спецпоказе фильма «Если Бил-стрит могла бы заговорить», в котором Питт выступал продюсером.

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Отмечается, что роман с Терон стал для 55-летнего актера первым серьезным увлечением после расставания с бывшей женой Анджелиной Джоли.

Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в августе 2014 года. У них шестеро детей, троих из них пара усыновила. В сентябре 2016-го Джоли подала документы на развод. Отмечалось, что она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта.

В декабре сообщалось, что Джоли и Питт подписали окончательное соглашение об условиях опеки над детьми.

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