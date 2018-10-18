Шарлиз Терон отправила сына на улицу в кружевном платье

Американскую актрису и фотомодель Шарлиз Терон сфотографировали в калифорнийском Диснейленде с ее детьми Августой и Джексоном. Снимки опубликовало издание Daily Mail.

В преддверии Хеллоуина переодетая в персонажа Эдну Мод из анимационного фильма «Суперсемейка» 43-летняя актриса привела своих детей в парк. Внимание журналистов привлек костюм шестилетнего сына Терон. Мальчик шел в тельняшке и черном платье с кружевами, оборками и неоновыми оранжевыми лентами. На голове у Джексона был ободок, а его волосы были заплетены в африканские косички.

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В июне в средней школе Edge Secondary School в графстве Оксфордшир мальчикам позволили приходить на уроки в юбках. В начале учебного года руководство школы ввело единую униформу. Помимо прочих правил, мальчики должны были носить исключительно длинные брюки. Когда с наступлением жары один из родителей осведомился, можно ли его сыну прийти в шортах, ему ответили отказом, однако добавили, что при желании школьник может носить юбку.

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