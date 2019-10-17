Шарлиз Терон отреагировала на слухи о романе с Брэдом Питтом

Актрисы Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби стали гостьями шоу Эллен Дедженерес, где они обсудили возможный роман Терон с Брэдом Питтом. Запись разговора опубликована на YouTube-канале передачи.

Знаменитости представили трейлер фильма «Скандал» с их участием, после чего ведущая предложила поиграть в игру «Кто подойдет Шарлиз?». На экране показывали двух мужчин, а звезды должны были указать на одного из них, после чего он проходил в следующий раунд.

В какой-то момент на экране появился Брэд Питт, после чего Терон пошутила, что у нее были целые отношения с ним, о которых она даже не была в курсе. В итоге артистка и ее коллеги выбрали из всех кандидатов актера Майкла Бакари Джордана, известного по ролям в сериалах «Доктор Хаус» и «Обмани меня».

В январе в СМИ появились сообщения о том, Питт после расставания с Анджелиной Джоли начал встречаться с коллегой по киноиндустрии Шарлиз Терон. Позднее источники, близкие к актерам, опровергли эту информацию. Отмечалось, что знаменитости давно знакомы и являются хорошими друзьями; при этом ни один из них в настоящее время не готов к серьезным отношениям.

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