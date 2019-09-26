Брэда Питта заподозрили в романе с целительницей

Американского актера Брэда Питта заподозрили в романе с ювелирным дизайнером и духовной целительницей Сат Хари Халса. Об этом сообщает US Weekly.

По словам источника издания, новая избранница артиста «гораздо более приземленная и менее требовательная, чем его предыдущие женщины». «Она сильная, и у нее прекрасный ум — вот что его привлекает», — пояснил собеседник.

Впервые Питта заметили с 50-летней целительницей год назад на благотворительной акции, организованной группой Red Hot Chili Peppers. Они весь вечер сидели вместе, смеялись и беседовали. При этом отмечается, что сейчас их отношения нельзя назвать серьезными, хотя, по словам источника, «Сат является особенным человеком для Брэда и ему нравится проводить с ней время».

В январе в прессе появились новости о том, что Питт начал встречаться с актрисой Шарлиз Терон. Позднее эту информацию опровергли. Выяснилось, что знаменитости являются давними друзьями.

В 2014 году Брэдд Питт женился на Анджелине Джоли. У пары шестеро детей, из них трое приемных. В сентябре 2016 года актриса подала на развод. Отмечалось, что Джоли была недовольна методами воспитания детей мужем.

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