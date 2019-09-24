Анджелина Джоли предложила Брэду Питту выбор между детьми и Канье Уэстом

Голливудская актриса Анджелина Джоли попросила бывшего мужа Брэда Питта держаться подальше от рэпера Канье Уэста, который является мужем предпринимательницы Ким Кардашьян-Уэст. Об этом сообщает RadarOnline со ссылкой на источники.

Отмечается, что Питт рискует остаться без общения с детьми, если продолжит поддерживать приятельские отношения с хип-хоп-исполнителем. «Анджелина не переносит семейство Кардашьян и не хочет, чтобы ее дети находились рядом с ними. Именно об этом она и сказала Брэду. Она выдвинула ультиматум: Канье или дети», — сказал собеседник издания.

Питт несколько раз посещал воскресные церковные службы, которые устраивал рэпер, и отзывался о них крайне положительно. «Это чистый праздник жизни и людей. Это действительно восхитительно», — говорил актер. По его словам, Канье Уэст создал «нечто действительно особенное».

В начале сентября Питт признался, что начал посещать собрания общества анонимных алкоголиков после развода с Джоли. По его словам, ситуация зашла максимально далеко, поэтому он в течение полутора лет ходил на встречи группы, полностью состоящей из мужчин. Артист отметил, что его тронула их уязвимость: «Все эти люди сидели вокруг, они были настолько открытыми и честными, я такого никогда не слышал».

Джоли подала документы на развод в сентябре 2016 года. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта. Сообщалось, что поводом для расставания стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный актер ударил старшего сына Мэддокса, однако данная информация не подтвердилась. Пара завершила бракоразводный процесс в апреле 2019 года.

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