Анджелина Джоли разрешила Брэду Питту забрать детей

Голливудская актриса Анджелина Джоли разрешила бывшему мужу Брэду Питту провести лето с их шестью детьми. Об этом сообщает газета The Sun.

Отмечается, что у пары было множество конфликтов, часть из них касалась опеки над детьми. Несмотря на это, артистка обратилась к экс-супругу и попросила побыть с ними, пока она сама будет занята съемками в фильме «Те, кто желают мне смерти».

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По словам источника издания, после расставания Джоли не позволяла Питту часто видеться с детьми. Теперь же он пригласил своих родителей в особняк в Лос-Анджелесе, чтобы провести лето в кругу семьи. «Это похоже на действительно позитивный шаг, и Брэд на седьмом небе от счастья», — добавил собеседник The Sun.

Джоли подала документы на развод в сентябре 2016 года. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта. Сообщалось, что поводом для расставания стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный актер ударил старшего сына Мэддокса, однако данная информация не подтвердилась. Пара завершила бракоразводный процесс в апреле 2019 года.

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