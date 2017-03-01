Иранское телевидение закрасило декольте выступавшей на «Оскаре» Шарлиз Терон

Актрису Шарлиз Терон показали на иранской новостной телепередаче в платье с пририсованными рукавами и отретушированной зоной декольте. Об этом пишет NME.

Новостной сюжет был посвящен кинопремии «Оскар», прошедшей 27 февраля в Лос-Анджелесе. Терон объявляла победителя в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». На сцену она вышла в платье с открытыми руками и декольте. Из-за того, что законами Ирана запрещено показывать женщин в одежде, не закрывающей все тело, новостное агентство ILNA News отретушировало кадры с актрисой.

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Оскар в категории «Лучший фильм на иностранном языке» получила иранская лента «Коммивояжер» режиссера Асгара Фархади. Кинематографист отказался приехать на церемонию из-за ужесточения президентом США Дональдом Трампом иммиграционной политики. Награду за Фархади получала ирано-американка Ануше Ансари, инженер и первая женщина-турист в космосе. Она появилась на сцене в платье с небольшим вырезом, который также был заретуширован.

Согласно иранским законам, женщины, появляющиеся на публике, в том числе и на телевидении, должны быть одеты в хиджаб, который покрывает голову, ноги и руки. Иранские СМИ и киноцензоры периодически редактируют фотографии или целые сцены из зарубежных фильмов или телешоу.