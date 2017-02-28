Госдеп США удалил твит с поздравлением получившего «Оскар» иранского режиссера

Государственный департамент США удалил из своего Twitter-аккаунта на персидском языке поздравление в адрес создателей иранской картины «Коммивояжер», которая получила кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Это произошло вскоре после публикации поста, сообщает Reuters.

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В пресс-службе Госдепа подтвердили, что ведомство поздравило режиссера Асгара Фархади с победой. «Позднее мы удалили пост, чтобы избежать ошибочного представления о том, будто правительство США поддержало высказывания в благодарственной речи», — заявили представители департамента.

Награду за режиссера принимала ирано-американка Ануше Ансари, инженер и первая женщина-турист в космосе. Она зачитала обращение Фархади, в котором тот раскритиковал иммиграционный указ президента США Дональда Трампа. «Разделяя мир на "нас" и "наших врагов" мы порождаем страх и ложные оправдания для агрессии и развязывания войны», — передала Ансари слова кинематографиста.

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Фархади ранее заявил, что не поедет на церемонию вручения «Оскара» в связи с тем, что Трамп выпустил указ о 90-дневном запрете на въезд граждан из семи стран с преимущественно мусульманским населением, в том числе Ирана. Его примеру последовала актриса Таране Алидости, исполнившая в «Коммивояжере» главную роль.

Трамп подписал указ об ужесточении иммиграционной политики 27 января. Его действие распространялось на приезжих из семи стран с преимущественно мусульманским населением. Санкции коснулись граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Судебные власти впоследствии заблокировали действие указа.