Американская киноакадемия извинилась и назвала виновников скандала на «Оскаре»

Американская академия кинематографических искусств и наук принесла извинения перед съемочными группами фильмов «Лунный свет» и «Ла-Ла Ленд» за ошибку при объявлении лауреата премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Соответствующее заявление опубликовано на сайте награды.

«Прошлую ночь и сегодняшний день мы потратили на расследование обстоятельств инцидента», — сообщили представители академии. Они заверили, что продолжат разбирательство.

Отмечается, что полную ответственность за случившееся взяла на себя консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC), занимающаяся подсчетом голосов при определении победителя. Представители фирмы объяснили, что ведущим выдали неправильный конверт.

СМИ сообщили, что сотрудник PwC, который передавал конверт ведущим, по ошибке отдал ведущим карточку с именем победителя другой категории, потому что писал в Twitter во время всей церемонии.

Лауреата премии «Оскар» в категории «Лучший фильм» объявляли Уоррен Битти и Фэй Данауэй. В конверте, который был в руках у Битти было, по его признанию, написано «Эмма Стоун, "Ла-Ла Ленд"». Актер передал записку Данауэй, которая и объявила мюзикл Дэмьена Шазелла победителем.

Ошибку заметили, когда съемочная группа «Ла-Ла Ленда» вышла на сцену и начала читать речь. Продюсер мюзикла передал статуэтку настоящему победителю — драме «Лунный свет».