СМИ выяснили причину объявления «Ла-Ла Ленда» лучшим фильмом на «Оскаре»

Сотрудник компании PricewaterhouseCoopers, которая занимается подсчетом голосов для определения лауреатов кинопремии «Оскар», по ошибке отдал ведущим конверт с победителем другой категории, потому что писал в Twitter во время всей церемонии. Об этом сообщает TMZ.
По информации портала, Брайан Каллинан, счетовод PricewaterhouseCoopers, «твитил как сумасшедший, отправляя фотографии» на протяжении всей церемонии. Из-за этого он вручил актерам Уоррену Битти и Фэй Данауэй, объявлявшим победителя в номинации «Лучший фильм», карточку с именем лидера в категории «Лучшая актриса». В ней была указана Эмма Стоун, снявшаяся в ленте «Ла-Ла Ленд». Ведущие объявили мюзикл победителем, тогда как большинство голосов членов Американской академии кинематографических искусств и наук было отдано картине «Лунный свет» Барри Дженкинса.
После случившегося Каллинан удалил все твиты с церемонии.
Организаторы и ведущие «Оскара» извинились за произошедшее. Инцидент прокомментировал президент США Дональд Трамп, заявивший, что ошибку в определении лучшего фильма допустили из-за чрезмерной зацикленности Голливуда на политике.
89-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 27 февраля.