PwC пообещала расследовать ошибку с конвертами на «Оскаре»

Консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers, которая контролирует подсчет голосов для определения лауреатов премии «Оскар», принесла извинения за ситуацию, когда лучшим фильмом вместо «Лунного света» по ошибке назвали «Ла-Ла Ленд». Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает Variety.

«Ведущим по ошибке дали конверт с именем победителя в другой номинации, и, как только это было обнаружено, ошибка была исправлена. В данный момент мы выясняем, как такое могло произойти. Мы глубоко сожалеем о случившемся», — говорится в заявлении.

Руководители компании также отметили, что ценят то, с каким изяществом все участники инцидента вышли из положения.

Организаторы церемонии и ведущие также извинились за произошедшее.

Лауреата премии «Оскар» в категории «Лучший фильм» объявляли Уоррен Битти и Фэй Данауэй. Когда Битти получил конверт, в нем было, по его признанию, написано «Эмма Стоун, "Ла-Ла Ленд"». Актера, как он признался позже, это смутило, и он передал записку Данауэй, которая и объявила мюзикл Дэмьена Шазелла победителем.

Оказалось, что ведущим дали неправильный конверт, и премию на самом деле получил фильм «Лунный свет».