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Вайнштейн пришел в бар, был высмеян комиком и обруган посетительницей

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tmz.com

Обвиненный в многочисленных изнасилованиях продюсер Харви Вайнштейн появился в нью-йоркском баре Downtime во время стендап-вечера. На голливудского дельца накричала посетительница, видеозапись инцидента приводит TMZ.

Выступавшая на сцене женщина попыталась высмеять Вайнштейна, однако мужчины в зале заглушили ее. Один из посетителей потребовал комика заткнуться. «Нам нужно обратить внимание на слона в комнате. Фредди Крюгера в комнате, знаете ли», — заявила артистка.

Комика поддержали женщины, пришедшие в бар. После выступления одна из посетительниц подошла к сидящему за столом Вайнштейну и принялась кричать: «Я буду стоять в метре от ******* [драного] насильника, и никто ничего не скажет?!».

Женщину попросили удалиться из заведения.

Вайнштейн — сооснователь и бывший сопредседатель кинокомпаний Miramax и Weinstein Co. В мае 2018-го продюсер сдался полиции Нью-Йорка и был отпущен на свободу под залог в миллион долларов. Об изнасиловании Вайнштейном рассказывали по меньшей мере восемь женщин, более 80 сообщали о сексуальных домогательствах. Он своей вины не признает.

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