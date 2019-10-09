Вайнштейн попытался заставить Дженнифер Энистон надеть платье его жены

Актриса Дженнифер Энистон рассказала, что продюсер Харви Вайнштейн пытался заставить ее носить платье, созданное дизайнером Джорджиной Чапман, которая на тот момент была его супругой. Слова артистки приводит Variety.

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Энистон вспомнила случай, произошедший с ней во время совместной с голливудским дельцом работы над фильмом 2005 года «Цена измены».

«Он приехал в Лондон ко мне на съемки. И сказал: "О, я бы хотел, чтобы ты надела одно из этих платьев на премьеру". Я посмотрела каталог, но в те времена это выглядело совсем иначе. Просто не для меня. А он настаивал: "Ты должна надеть это платье"», — рассказала актриса. По ее словам, она отказалась, и у Вайнштейна так и не вышло принудить ее к этому.

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50-летняя Дженнифер Энистон наиболее известна по роли Рэйчел в сериале «Друзья». Помимо этого, она снялась в лентах «Развод по-американски», «Марли и я», «Притворись моей женой», «Мы — Миллеры» и «Брюс Всемогущий».

Вайнштейн — сооснователь и бывший сопредседатель кинокомпаний Miramax и Weinstein Co. В мае 2018-го продюсер сдался полиции Нью-Йорка и был отпущен на свободу под залог в миллион долларов. Об изнасиловании Вайнштейном рассказывали по меньшей мере восемь женщин, более 80 сообщали о сексуальных домогательствах.

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