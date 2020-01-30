Модель в подробностях описала изнасилование Вайнштейном

Модель Тэрэл Вульф, ранее работавшая официанткой, заявила в суде, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн изнасиловал ее в 2005 году. Об этом сообщает Variety.

Вульф рассказала, что с ней связался представитель Вайнштейна, предложив встретиться с кастинг-директором. Она предполагала, что приглашена на прослушивание, однако когда пришла в офис, ей предложили сесть в автомобиль и доставили в апартаменты продюсера. Там она осталась с Вайнштейном наедине; тот позвал девушку в спальню. По словам Вульф, он схватил ее за руки и положил на кровать.

«Я сказала ему, что не могу, а он ответил, что мне незачем беспокоиться, ведь он сделал вазэктомию», — рассказала потерпевшая, добавив, что после этого продюсер изнасиловал ее.

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Вайнштейн доставил Вульф в офис своей компании, где, как она думала, состоится собеседование с руководителем кастинга, однако обещанного прослушивания так и не было. «Я просто хотела забыть все это, представить, будто бы ничего не было, вернуться к работе», — рыдая, сказала Вульф.

Отмечается, что впервые Тэрэл Вульф встретилась с Вайнштейном, когда работала официанткой в закрытом клубе Cipriani Soho Upstairs. Познакомившись с ней, продюсер схватил ее за руку и повел вверх по лестнице. Вульф предполагала, что Вайнштейн повел ее в уединенное место, чтобы предложить ей карьеру актрисы. «Он стоял напротив меня; я сказала, что вынуждена вернуться к работе, но он все просил подождать немного, и тут я увидела, что он мастурбирует под рубашкой», — рассказала модель.

Как сообщила потерпевшая, сначала она вошла в ступор, но затем бросила в Вайнштейна полотенцем и побежала вниз по лестнице. Тэрэл попросила другого официанта обслужить стол продюсера, чтобы снова не сталкиваться с ним. Ранее о случившемся Вульф не рассказывала. Несколько недель спустя с девушкой связался представитель Вайнштейна и предложил встретиться с кастинг-директором.

27 января с обвинением в сексуальном насилии со стороны продюсера выступила его бывшая ассистентка по телешоу «Проект Подиум» Мими Халеи.

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