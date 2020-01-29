Жертва Вайнштейна расплакалась во время дачи показаний

Предполагаемая жертва сексуального насилия Харви Вайнштейна Мими Халеи расплакалась в суде, после чего адвокат обвиняемого Дэймон Кэронис обвинил ее во лжи и заявил, что она перестала поддерживать отношения с продюсером после октября 2017 года, потому что дружба с Вайнштейном «перестала быть модной». Об этом сообщает Variety.

Во время дачи показаний Халеи рассказала, что продюсер принуждал ее к оральному сексу в его апартаментах в 2006 году.

«Он удерживал меня на кровати и занимался со мной оральным сексом. Тогда у меня были критические дни. Я чувствовала себя ужасно. Я пыталась выбраться и убежать, пока не поняла, что это бесполезно», — рассказала потерпевшая. Временами речь Халеи становилась неразборчивой из-за рыданий.

Впервые она заявила о сексуальном насилии со стороны Вайнштейна в октябре 2017 года на пресс-конференции. 27 января 2019-го Халеи сообщила о том, что вновь подверглась сексуальному насилию со стороны продюсера через две недели после первого случая в Tribeca Grand Hotel.

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По словам потерпевшей, Вайнштейн занялся с ней сексом, в то время как она неподвижно лежала. На вопрос прокурора, хотела ли Халеи в тот день секса с Вайнштейном, та ответила отрицательно. Однако когда защита спросила, принуждал ли обвиняемый ее к сексу, она также ответила «нет».

«Вы дружили с мистером Вайнштейном, — сказал Кэронис. — Но после октября 2017 года дружить с Харви Вайнштейном перестало “быть модным”, не так ли? Вы же не можете больше отправлять ему сценарии?»

Халеи ответила, что не отправляет продюсеру сценарии, так как больше не работает в индустрии. Раньше она была ассистенткой продюсера в телевизионном шоу «Проект Подиум». Халеи отрицала, что использовала связь с Вайнштейном в личных целях.

С октября 2017 года несколько десятков женщин, работающих в киноиндустрии, обвинили Вайнштейна в домогательствах и сексуальном насилии.

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