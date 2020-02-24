Суд присяжных признал Вайнштейна виновным в сексуальном насилии

Жюри присяжных в суде Манхэттена признало американского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум пунктам обвинения в сексуальном насилии из пяти, пишет The New York Times.

Его признали виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени. В ожидании приговора Вайнштейн будет находиться в тюрьме.

В Манхэттене Вайнштейна обвиняли в двух эпизодах изнасилования, двух случаях сексуальных домогательств и насильственном оральном сексе. Три пункта касались обвинений со стороны Джессики Манн, еще два — от Мириам Халей. Сам продюсер вину не признал, сказав, что все происходило по взаимному согласию. Ему грозило наказание вплоть до пожизненного заключения.

Еще четыре женщины рассказал в суде о домогательствах и изнасилованиях, но обвинения не были предъявлены из-за истечения срока давности или потому, что события происходили в других штатах. Показания этих потерпевших суд приобщил к материалам дела.

Второе дело заведено на Вайнштейна в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. В качестве пострадавших выступают Лорен Янг и еще одна женщина. Судебный процесс начнется, когда закончится суд в Нью-Йорке.

Обвинения в адрес продюсера впервые прозвучали к конце 2017 года со страниц The New York Times. Издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных, пострадавших за последние 30 лет. Позднее свои истории рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!