Четверо подростков изнасиловали российскую школьницу

В городском округе Сергиев Посад четверо подростков изнасиловали 14-летнюю школьницу. Об этом в четверг, 27 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

Четверо подростков 16, 17 и 18 лет обвиняются по статьям 131 УК РФ («Изнасилование») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Следствие установило, что в январе 2019 года обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения поочередно изнасиловали 14-летнюю девочку, которая находилась с ними в одной квартире. Кроме того, подростки совершили иные насильственные действия сексуального характера. Все это преступники снимали на видео.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказала Врадий.

В ноябре 2019 года сообщалось , что в Забайкальском крае арестовали трех подростков по обвинению в убийстве и изнасиловании. По данным следствия, 27 октября 2019 года двое 16-летних молодых людей и один 15-летний ворвались в один из частных домов в Кыринском районе. Подростки совершили насильственные действия сексуального характера в отношении женщины и избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался от полученных травм.

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