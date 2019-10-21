Российскую школьницу с судимостью арестовали за грабеж, побои и вымогательство

В городе Ижевске (Удмуртия) отправили в СИЗО 16-летнюю девушку, обвиняемую в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса России. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, девушке предъявлены обвинения по статьям 116 («Побои»), пункту «г» части 2 статьи 161 («Грабеж») и пункту «в» части 2 статьи 163 («Вымогательство») УК.

Как установило следствие, 29 сентября 16-летняя обвиняемая из хулиганских побуждений в лесопосадке на улице Салютовская в Ижевские в присутствии группы подростков избила 16-летнюю знакомую. Позже видео появилось в сети, и 11 октября региональное управление СКР начало проверку по этому факту.

Как оказалось, девушка, наносившая побои на видео, ранее неоднократно совершала преступления в отношении малолетних лиц, а в 2018 году получила условный срок по статье 162 («Разбой») УК РФ.

По данным следствия, в период с января по октябрь текущего года обвиняемая избила десятилетнего мальчика и открыто похитила у него 200 рублей. Минувшим летом ее жертвой стал еще один десятилетний мальчик: она также избила его и под угрозой применения насилия стала требовать у потерпевшего деньги.

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