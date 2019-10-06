Российские подростки толпой набросились на сверстника и сняли избиение на видео

Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ| / ВКонтакте

В Нижегородской области группа подростков жестоко избила сверстника и сняла свои издевательства на видео. Ролик появился в группе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, как подростка избивают, несмотря на его мольбы о пощаде. Дети не остановились даже после того, как за лежащего на земле мальчика заступился один из нападавших.

Как уточняет издание «Подъем» в своем Telegram-канале, конфликт между подростками произошел из-за девочки. Личности нападавших установлены, с ними проводят беседу в местном отделении полиции, уточняет издание.

«Будет наказан каждый, послужит уроком наказание. И впредь все решается разговорами, а не распусканием грязных рук», — написала в комментариях к записи пользовательница Вика Краймбрери. Автор поста уточнил, что видеозаписи были переданы в Следственный комитет.

О состоянии пострадавшего подростка не сообщается.

Ранее в Воронеже компания подростков жестоко избила 13-летнюю девочку на одной из заброшенных детских площадок. В результате ребенок потерял сознание и попал в реанимацию. Поводом для нападения на ребенка послужила переписка во «ВКонтакте», в которой школьница заступилась за свою маму. Били девочку ее бывшая подруга и незнакомка, также за ходом драки со стороны наблюдали три парня, они же и снимали происходящее на камеру. Видео избиения появилось в сети.

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