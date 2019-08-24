В Воронеже девочка попала в реанимацию после избиения подругами

В Воронеже компания подростков жестоко избила 13-летнюю девочку на одной из заброшенных детских площадок. В результате ребенок потерял сознание и попал в реанимацию, передает портал «Мое! Online».

Поводом для нападения на ребенка послужила переписка во «ВКонтакте», в которой школьница заступилась за свою маму. Били девочку ее бывшая подруга и незнакомка, также за ходом драки со стороны наблюдали три парня, они же и снимали происходящее на камеру.

Отмечается, что инцидент произошел 9 августа. С тех пор школьницу госпитализировали уже дважды. Ребенок снова попал в больницу из-за непрекращающихся головных болей.

Главное управлении МВД по Воронежской области проводит проверку по факту случившегося. «По итогам лечения девочки проведут судебно-медицинскую экспертизу, и, исходя из ее результатов, будет решаться вопрос о том, кто и какое наказание понесет», — прокомментировали в полиции.

Ранее сообщалось, что в Челябинске подростки ногами избили сверстника c ДЦП, который якобы без разрешения взял полотенце. За избиением наблюдала толпа несовершеннолетних и снимала происходящее на видео, никто из них не пытался помочь мальчику.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!