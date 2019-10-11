Российские подростки избили сверстницу и сняли это на видео

Анатолий Санников / ВКонтакте

В Ижевске Следственный комитет начал проверку после появления в интернете видео, на котором подростки избивают лежащую на траве девочку. Об этом сообщается на сайте управления ведомства по Удмуртии.

По данным следователей, конфликт произошел в Устиновском районе города. На записи видно, как на земле лежит девочка, ее окружают несколько подростков. Девочку избивают минимум четверо, еще один снимает на видео. В какой-то момент один из мальчиков два раза прыгает на нее. За кадром женский голос произносит: «Знай, на кого нарываешься, сопля».

После этого один из участников драки снова прыгает на лежащую, а затем поднимает что-то с земли и пытается «накормить» этим девочку. Другой подросток хватает ее за волосы и пытается протащить по земле. Они также призывают забрать у нее наушники, на этом запись обрывается. Все это время девочка кричит «не надо», плачет и говорит, что это жестоко со стороны подростков.

Ранее в Нижегородской области группа подростков жестоко избила сверстника и сняла свои издевательства на видео. На опубликованных кадрах видно, как подростка избивают, несмотря на его мольбы о пощаде. Дети не остановились даже после того, как за лежащего на земле мальчика заступился один из нападавших.

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