Российского полицейского уволили за секс с 13-летней девочкой

В подмосковном Жуковском полицейского уволили со службы за интимную связь с 13-летней девочкой. Об этом в среду, 9 октября, сообщила ТАСС начальник пресс-службы регионального главка МВД России Татьяна Петрова.

По словам Петровой, после появления информации о связи полицейского с несовершеннолетней в ведомстве провели проверку, по итогам которой сотрудника уволили, а двух его руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник агентства уточнил, что в совращении подростка подозревается сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД по городу Жуковскому. Он якобы познакомился со школьницей в столичном парке, а затем переписывался с ней в социальных сетях.

В сентябре сообщалось, что в отделе МВД по столичному району Щукино проходят проверки после жалоб сотрудниц полиции о приставаниях со стороны руководителя. Одна из них обвинила офицера в рассылке ей интимных фотографий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru



