Полицейские избили россиянина до смерти и оставили его тело рядом с кладбищем

Двое полицейских в Вольске (Саратовская область) задержаны по подозрению в убийстве местного жителя. Об этом во вторник, 2 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, тело погибшего было обнаружено 26 сентября в лесу. Установлено, что в этот день сотрудники полиции патрулировали улицы города и задержали пьяного мужчину. На него надели наручники, после чего между жертвой и полицейскими произошел конфликт. Мужчину посадили в служебную машину, отвезли к городскому кладбищу и избили ногами, нанося удары по телу и голове. От полученных травм пострадавший скончался.

В отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее 2 октября сообщалось, что во Владивостоке мужчина до смерти избил кондуктора-женщину на конечной остановке трамвая. Преступник без видимых причин нанес 54-летней жертве несколько ударов по голове, после чего скрылся.

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