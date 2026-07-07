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17:29, 7 июля 2026Авто

Названы самые популярные у российских зумеров машины с пробегом

Российские зумеры предпочитают подержанные BMW, Mercedes-Benz, Skoda, Kia и Hyundai
Марина Аверкина

Фото: rebinworkshop / Shutterstock / Fotodom

Российские зумеры (молодые люди от 18 до 25 лет) при выборе подержанной машины чаще всего учитывают три критерия: цену, способность сохранять остаточную стоимость и эмоциональную привлекательность. К такому выводу пришли эксперты компании «Рольф», проанализировав продажи за прошлый год, пишет «Российская газета».

Среди наиболее востребованных моделей у поколения Z есть и массовые марки, и статусные автомобили. Чаще других в 2025 году молодые россияне приобретали BMW 3 серии, Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, Volkswagen Polo, Skoda Octavia и Toyota Camry. Престиж бренда, внешность и ощущение «взрослого автомобиля» — важные критерии для части начинающих автомобилистов.

Молодые мужчины чаще делали выбор в пользу имиджевых моделей — BMW 3 серии, Mercedes-Benz C-Класс и E-Класс, Toyota Camry, Skoda Octavia и Ford Focus. У девушек этой же возрастной группы спрос смещался в сторону простых и выгодных вариантов: Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Hyundai Creta. Кстати, автомобилистки нередко отдавали предпочтение китайским Geely Coolray и Omoda C5.

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На мужчин приходится примерно 69,5 процента всех покупателей автомобилей с пробегом в возрасте от 18 до 25 лет, на женщин — около 30,5 процента. При этом средняя стоимость приобретенной машины у женщин немного выше: 1,66 миллиона против 1,59 миллиона рублей у мужчин.

По словам директора по маркетингу компании «Рольф» Рината Утешева, молодыми покупателями нередко движет эмоциональность. «Поэтому в топе одновременно присутствуют массовые седаны, компактные кроссоверы и премиальные автомобили с пробегом. Это поколение хорошо сравнивает предложения и чаще воспринимает автомобиль не только как средство передвижения, но и как часть личного образа», — отметил он.

Что же касается автомобилей китайского производства, то пока они не являются лидерами предпочтений молодых покупателей, но интерес к ним растет, особенно, среди молодых женщин, подчеркнули эксперты.

Ранее стало известно, что с 1 июля в американском штате Вирджиния судьи получили право назначать злостным нарушителям скоростного режима установку интеллектуального ассистента контроля скорости вместо изъятия водительского удостоверения.

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