Российского полицейского проверят из-за рассылки интимных фото подчиненным

В отделе МВД по району Щукино проходят проверки после жалоб сотрудниц полиции о приставаниях со стороны одного из руководителей. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, две женщины подали заявление в межрегиональный профсоюз полиции и Росгвардии из-за приставаний начальника. В качестве доказательств одна из них предоставила переписку с подполковником.

Полицейские заявили, что офицер приглашал их в свой кабинет и задавал личные вопросы. Кроме того, в декабре 2018 года поздно вечером он начал присылать одной из подчиненных сообщения с интимными фотографиями из интернета. Вскоре ей пришлось перевестись из отдела из-за возникшего давления в коллективе.

Вторая женщина заявила, что руководитель начал намекать ей на более близкие отношения, как только она пришла на работу в 2018 году. Он приглашал ее в кабинет для обсуждения не касающихся работы вопросов, а в рабочее время просил зайти и закапать ему глаза. На отказы ей было предложено уволиться или перевестись в другой отдел.

Руководитель профсоюза Михаил Пашкин заявил, что заявления сотрудниц переданы в Следственный комитет России.

6 сентября сообщалось, что 17 сотрудников городского гарнизона полиции Екатеринбурга привлечены к ответственности после изнасилования несовершеннолетней полицейскими патрульно-постовой службы. Соучастники преступления были уволены из МВД и арестованы.

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