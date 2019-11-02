Трех российских подростков арестовали за убийство и изнасилование

Следственный комитет России по Забайкальскому краю арестовал трех подростков по обвинению в убийстве и изнасиловании. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, 27 октября 2019 года двое 16-летних молодых людей и один 15-летний ворвались в один из частных домов в Кыринском районе. Подростки совершили насильственные действия сексуального характера в отношении женщины и избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался от полученных травм.

Личности участников преступления были установлены в тот же день. В воскресенье, 2 ноября, суд избрал им меру пресечения: двух обвиняемых заключили под стражу, одного отправили под домашний арест. Им предъявлены обвинения по статьям 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц»).

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В настоящий момент осмотрено место происшествия, изъяты улики. Кроме того, проводится доследственная проверка в отношении должностных лиц районной комиссии по делам несовершеннолетних, органов внутренних дел, а также других органов, обязанных заниматься профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних.

В конце октября школьник из Петербурга убил свою мать на кухне квартиры на улице Стасовой. Согласно предварительной версии, за происходящим наблюдал брат-близнец подростка — тот поливал ее кипятком из чайника и вырезал части тела одним из острых предметов — кроме шампура и пинцета на месте нашли нож и ножницы.

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