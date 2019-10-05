В Подмосковье убили 17-летнюю студентку

Семнадцатилетняя студентка найдена мертвой в одной из квартир подмосковного Домодедово. Об этом в субботу, 5 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольгу Врадий.

По ее словам, тело девушки найдено со множественными колото-резаными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство). Следователи начали поиск убийцы. Детали преступления на данный момент неизвестны.

Как пишет «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале, погибшая недавно поступила в Московский государственный технический университет имени Баумана. Последняя запись на ее странице в социальной сети — «хочу плакать из-за начертательной геометрии».

3 октября следователи задержали подростка по подозрению в убийстве школьницы из параллельного класса в подмосковной Балашихе. Тело 15-летней девушки было найдено в заброшенном здании. По предварительным данным, смерть наступила в результате травмы головы.

По словам подростка, на преступление он пошел из-за внезапно вспыхнувшей ссоры. 15-летний молодой человек признался в убийстве и раскаялся. Как рассказал школьник, девочка оскорбила его отца.

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