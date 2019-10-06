Задержан подозреваемый в убийстве 17-летней студентки в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в подмосковном Домодедово. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

По информации следователей, речь идет о 34-летнем местном жителе. Как уточняет издание «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале, задержанным оказался бывший муж сестры погибшей.

17-летняя девушка была обнаружена мертвой в одном из домов в Домодедово вечером 4 октября. Сообщалось, что погибшая недавно поступила в Московский государственный технический университет имени Баумана. В день убийства девушка была дома одна, ее родители находились в отъезде. В доме были деньги, но преступник их не взял. Помимо колото-резаных ранений, на теле студентки обнаружены следы удушения.

Позднее стало известно, что погибшая могла лично знать своего убийцу. По данным «МК», в последнее время в семье назревал скандал из-за развода старшей сестры студентки. Как только супруги перестали общаться, мужа уволили из фирмы его тестя. По словам соседей, мужчина отличался повышенной возбудимостью, а также в день убийства приехал на работу к бывшей жене и закатил скандал.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).

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