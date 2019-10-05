Появились подробности убийства 17-летней студентки в Подмосковье

Убитая в подмосковном Домодедово 17-летняя студентка, предположительно, Московского государственного технического университета имени Баумана, могла знать убийцу и лично впустить его в дом. Об этом в субботу, 5 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в день трагедии девушка была одна, ее родители находились в отъезде. Также сообщается, что в доме были деньги, но преступник их не взял. Помимо колото-резаных ранений, на теле студентки обнаружены следы удушения.

Тело девушки обнаружила сестра и сообщила в полицию.

17-летняя девушка была обнаружена мертвой в одном из домов Домодедово вечером, 4 октября. Как сообщила представитель главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий, следователи начали поиск убийцы и завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). По данным «Московского комсомольца», погибшая недавно поступила в Московский государственный технический университет имени Баумана. Последняя запись на ее странице в социальной сети — «хочу плакать из-за начертательной геометрии».

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