В деле об убийстве студентки в Подмосковье появилась новая деталь

Погибшая в Подмосковье студентка скорее всего знала своего убийцу. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют на причастность к преступлению близких людей и родственников жертвы, сообщает «Московский комсомолец».

Издание указывает, что в последнее время в семье назревал конфликт из-за развода старшей сестры погибшей. После того как супруги перестали общаться, мужа уволили из фирмы его тестя. Газета, опираясь на слова соседей, утверждает, что мужчина отличался повышенной возбудимостью, а также в день убийства приехал на работу к бывшей жене и закатил скандал.

Об убийстве девушки стало известно в субботу, 5 октября. Ее тело было найдено со множественными колото-резаными ранениями. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).

В день убийства девушка была дома одна, ее родители находились в отъезде. Также сообщается, что в доме были деньги, но преступник их не взял. Помимо колото-резаных ранений, на теле студентки обнаружены следы удушения.

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