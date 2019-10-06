Появилось видео с места убийства 17-летней студентки в Подмосковье

В сети появилось видео с места убийства 17-летней студентки в подмосковном Домодедово. Запись опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.

На кадрах виден частный дом, в котором произошло преступление. Отмечается, что здание расположено на улице Светлая.

Ранее сообщалось, что жертва могла знать убийцу и лично впустить его в дом.

17-летняя девушка была обнаружена мертвой в одном из домов Домодедово вечером, 4 октября. Как сообщила представитель главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий, следователи начали поиск убийцы и завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).

По данным «Московского комсомольца», погибшая недавно поступила в Московский государственный технический университет имени Баумана. Последняя запись на ее странице в социальной сети — «хочу плакать из-за начертательной геометрии».

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