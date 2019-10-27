Опубликовано видео с места убийства россиянки 12-летним сыном

Школьник из Петербурга убил свою мать, предположительно, на кухне квартиры на улице Стасовой. Видеозапись с места преступления — из квартиры, где жил подросток со своей семьей, — опубликовало издание 78.ru.

На записи видно, что на столе лежат острые предметы — пинцет и шампур, которыми мальчик, предположительно, вырезал части тела женщины. В видео также показана кухня и часть комнаты, в которых жила семья.

Убийство жительницы Петербурга произошло в ночь на 27 октября. Согласно предварительной версии, за происходящим наблюдал брат-близнец подростка — тот поливал ее кипятком из чайника и вырезал части тела одним из острых предметов — кроме шампура и пинцета на месте нашли нож и ножницы.

Сообщается, что на момент убийства отец детей находился дома в полупьяном состоянии. Он позвонил своим родителям, которые вызвали полицию. Отмечается, что оба ребенка — умственно отсталые, их семья состоит на учете.

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