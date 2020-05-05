13-летняя москвичка забеременела от подростка

Несовершеннолетняя жительница Москвы пришла в больницу на прием к гинекологу и оказалось, что она на 11-й неделе беременности, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Издание пишет, что девочка пришла на консультацию одна. На тот момент у нее уже был чуть округлившийся живот. После осмотра медики сообщили о беременности родителям и полицейским. Прибывшие на место сотрудники МВД опросили школьницу и выяснили, что она долго встречается с 14-летним другом, семь месяцев живет половой жизнью, и секс происходил по обоюдному согласию. «Оперативники установили, что насилия в отношении девочки совершенно не было», — сказал собеседник КП.

Сейчас полиция проводит проверку. Подростки и родители решают судьбу плода.

В середине января семиклассница из Красноярского края попала в больницу и оказалась беременной. Отцом ребенка назывался ее 10-летний друг. Позднее выяснилось, что девочку изнасиловал 15-летний подросток, отцовство подтвердила экспертиза. Его отправили под домашний арест, возбуждено уголовное дело.

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