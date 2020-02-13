Назван настоящий отец ребенка «забеременевшей от 10-летнего мальчика» школьницы

Отцом ребенка школьницы Дарьи из Красноярского края, якобы забеременевшей от 10-летнего мальчика Ивана, оказался 15-летний подросток. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника издания, отцовство 15-летнего старшеклассника подтвердила экспертиза. Он добивался расположения Дарьи давно, и в итоге склонил ее к близости. «Ты тусишь со многими, не только с Сашей. Почему тогда не со мной? Соглашайся, иначе все узнают, какая ты! И Саша тоже», — якобы сказал 15-летний старшеклассник Дарье.

По словам беременной школьницы, подросток вынудил ее «так поступить». Когда она узнала, что беременна, то решила, что отцом ребенка должен быть 10-летний Саша.

Как утверждает источник издания, семья девочки написала заявление об изнасиловании, а 15-летнего школьника посадили под домашний арест. Подросток признал вину.

В середине января стало известно, что семиклассница попала в больницу, где медики узнали о ее беременности. Девочка решила сохранить ребенка. Следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело. По их данным, в ноябре 13-летняя школьница вступила в сексуальные отношения со знакомым и забеременела. Сотрудники ведомства не уточняли ни возраст, ни какие-либо другие детали об этом знакомом, однако отцом ребенка был объявлен 10-летний школьник, с которым встречалась девочка.

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