После беременности семиклассницы от 10-летнего россиянина завели уголовное дело

Следователи завели уголовное дело после того, как ученица седьмого класса одной из красноярских школ забеременела от 10-летнего российского мальчика, сообщается на сайте управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Дело возбуждено по части 3 статьи 134 УК («Половое сношение, совершенное с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста»).

В ведомстве указали, что, по предварительным данным, в ноябре 13-летняя школьница вступила в сексуальные отношения со знакомым и забеременела. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что семиклассница попала в больницу и находится под пристальным наблюдением врачей. Она решила сохранить ребенка. По предварительной информации, беременность длится уже семь недель. Предполагаемым отцом называли четвероклассника из другой школы, с которым школьница часто публиковала фотографии в соцсетях. Родители и медики планируют провести экспертизу на определение отцовства.

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