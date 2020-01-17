Забеременевшая от 10-летнего россиянина семиклассница попала в больницу

Ученица седьмого класса красноярской школы, забеременевшая от 10-летнего россиянина, попала в больницу. Об этом сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на источник.

Издание пишет, что за самочувствием девочки пристально следят врачи. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. С каким диагнозом ее госпитализировали, не уточняется.

О беременности семиклассницы СМИ стало известно днем ранее, 16 января. Отцом ребенка называли четвероклассника из другой школы, с которым у нее много совместных фотографий в соцсетях. По предварительной информации, плоду уже семь недель, школьница приняла решение сохранить беременность. Врачи и родители хотят провести экспертизу на определение отцовства.

По факту инцидента полиция проводит проверку, Следственный комитет направит школе, где учится девочка, представление о ненадлежащем воспитании.

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